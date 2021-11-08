ЧМ-2022. Отбор

Французский полузащитник досрочно завершил тренировку.

Полузащитник сборной Франции Поль Погба не смог провести всю тренировочную сессию из-за повреждения.

Как сообщает издание RMC Sport, француз отрабатывал удары по воротам и при одном из них потянул заднюю поверхность бедра.

Пока что степень тяжести повреждения Поля Погба неизвестна. Возможно, полузащитник покинет расположение сборной Франции.

Напомним, что национальную команду Франции ждут два поединка отборочного цикла чемпионата Франции против Казахстана и Финляндии.