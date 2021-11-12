ЧМ-2022. Отбор

Однако бельгиец считает, что все должно быть тщательно продумано.

На пресс-конференции накануне отборочного матча ЧМ-2022 против Эстонии лидер сборной Бельгии Кевин де Брюйне поделился своим мнением о проведении мундиаля раз в два года.

"Я читаю, что это хорошая идея, – сказал де Брюйне. – Однако все надо тщательно продумать, а ФИФА и УЕФА должны координировать свои действия".

"Ведь очень важно, чтобы мы, игроки, имели полноценный период для восстановления по окончании сезона, а не только увеличивать количество матчей. Сама же по себе идея проводить чемпионат мира раз в два года мне нравится".

20 декабря 2021 года ФИФА проведет саммит, на котором представители национальных ассоциаций смогут проголосовать за реформы в футболе.