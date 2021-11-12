ЧМ-2022. Отбор

Наставник боснийцев прокомментировал последние новости команды накануне игры с Финляндией.

Главный тренер Боснии и Герцеговины Ивайло Петев прокомментировал состояние своей команды накануне игры с Финляндией в рамках отбора к Чемпионату мира в Катаре.

"Я очень доволен работой футболистов на сборе. Мы готовы и не можем дождаться игры. Ожидаю, что мы сыграем хорошо и выиграем. Нас интересуют только три очка, и мы сделаем все возможное, чтобы их получить", — заявил Петев.

Также специалист высказался о состоянии лидера своей команды Эдина Джеко, который накануне получил травму.

"На протяжении последних дней он проходил специальные процедуры, направленные на скорейшее восстановление. Завтра его ждет еще один медицинский осмотр, после которого будет понятно, сыграет он с Финляндией или нет", — приводит слова наставника официальный сайт футбольного союза Боснии и Герцеговины.

Напомним, матч Босния и Герцеговина — Финляндия состоится в субботу, 13 ноября в 16:00.

Следующий матч боснийцы проведут против Украины во вторник, 16 ноября в 21:45 по киевскому времени.