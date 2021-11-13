ЧМ-2022. Отбор

Травмированного защитника Милана заменит игрок Аталанты.

Главный тренер национальной сборной Италии Роберто Манчини перед заключительным матчем отборочного турнира чемпионата мира 2022 года произвел вынужденную замену — сообщает Tuttomercatoweb.

Вместо получившего травму Давиде Калабрии в Скуадру Адзурру вызван Давиде Дзаппакоста, который не привлекался в национальную команду три года.

Сыграв вничью со Швейцарией, Италия опережает конкурента лишь по дополнительным показателям, и судьба прямой путевки на мундиаль решится в последнем туре группового раунда.

15 ноября Италия сыграет на выезде с Северной Ирландией, а Швейцария — дома с Болгарией.