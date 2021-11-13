ЧМ-2022. Отбор

Защитник покинул команду по семейным обстоятельствам.

Команда Роберто Манчини продолжает нести потери перед решающим матчем отборочного турнира ЧМ-2022 — сообщает Tuttomercatoweb.

По причинам личного характера Скуадру Адзурру покинул Кристиано Бираги, однако, в отличие от травмированного Давиде Калабрии, которого заменит Давиде Дзаппакоста, вместо Бираги Манчини никого не вызвал.

15 ноября Италия сыграет на выезде с Северной Ирландией, а Швейцария, имеющая равное количество очков с итальянцами, примет сборную Болгарии.