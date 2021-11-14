ЧМ-2022. Отбор

Стали известны еще два участника предстоящего мундиаля.

Завершились матчи очередного игрового дня в отборе на чемпионат мира-2022 среди европейских сборных, которые определили еще два участника финальной стадии турнира.

Сборная Франции разгромила на своем поле Казахстан со счетом 8:0 и обеспечила первое место в группе D, где также выступает Украина. Еще одну путевку на ЧМ завоевала Бельгия, обыгравшая Эстонию со счетом 3:1.

Ранее участие в финальной части чемпионата мира обеспечили команды Германии, Дании и Бразилии. Катар сыграет на мундиале в качестве хозяина турнира.