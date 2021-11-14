ЧМ-2022. Отбор

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Бельгия в рамках поединка девятого тура отборочного цикла к чемпионату мира-2022 принимала на своем поле Эстонию и добилась победы со счетом 3:1.

Хозяева поля открыли счет уже на 11 минуте усилиями Бентеке, а уже в начале второго тайма Карраско удвоил преимущество своей команды.

Эстонцы смогли ответить голом Сорги, но Торган Азар вернул преимущество в два мяча своей команде.

Обзор матча:

Бельгия - Эстония 3:1

Голы: Бентеке, 11, Карраско, 53, Т.Азар, 74, — Сорга, 70

Бельгия: Куртуа — Вертонген, Денайер, Кастань — Карраско (Мертенс, 71), Э.Азар (Т.Азар, 63), Ванакен, Витцель, де Брюйне (де Кетеларе, 83), Менье (Салемакерс, 63) — Бентеке (Ориги, 84)

Эстония: Игонен — Метс, Тамм, Паскочий — Оямаа (Синявский, 60), Васильев (Соометс, 80), Крейда, Поом, Тенисте (Пури, 79) — Аньер (Саппинен, 60), Зенев (Сорга, 67)

Предупреждение: Метс