ЧМ-2022. Отбор

Защитник Нидерландов остался недоволен игрой команды в матче против Черногории.

Сборная Нидерландов могла досрочно снять все вопросы относительно выхода на чемпионат мира-2022, воспользовавшись осечкой Норвегии в матче против Латвии (0:0), однако также не сумела обыграть Черногорию, ведя в два мяча по ходу поединка.

Черногория — Нидерланды 2:2 Видео голов и обзор матча

Защитник и капитан "оранье" Вирджил Ван Дейк по завершении игры придал критики выступления своей команды в отчетной игре.

"То, как мы играли во втором тайме, иначе, кроме как вопиюще, назвать не получится. Мы все хотим играть в атакующий и яркий футбол, забивать голы.

Однако, футбол — это также и защита, над чем мы так и не смогли поработать в этот вечер.

Мы были плохо организованы, а наша игра в концовке поединка — просто ужасной. Мы должны были выходить на чемпионат мира уже сегодня, но для этого надо было побеждать.

Я полностью уважаю Черногорию, но соперников подобного уровня мы должны обыгрывать с закрытыми глазами. Тем более, когда уже ведем в два гола на 82-й минуте матча", — раздосадовано заключил футболист.

Теперь Нидерланды в обязательном порядке должны набирать очки в домашней игре против Норвегии, дабы просто не пропустить вперед себя Турцию, которая заключительный тур проведет в гостях у Черногории.