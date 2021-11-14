ЧМ-2022. Отбор
Стали известны стартовые составы команд для поединка 8-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира в рамках группы A, в котором сыграют Португалия и Сербия.
Диогу Жота (слева), Криштиану Роналду (по центру) и Бернарду Силва, Getty Images
14 ноября 2021, 20:43
Сборные Португалии и Сербии в очном поединке в Лиссабоне решат между собой, кто именно напрямую попадет на чемпионат мира-2022 от группы A.
Фернанду Сантуш, после ничьей против Ирландии (0:0), решил использовать с первых минут Канселу и Нуну Мендеша на флангах оброны, а в центре защиты сыграют Фонте и Диаш. Моутиньо, Данилу и Санчеш составят центральную ось, в то время как в атаку к Роналду отправятся Жота и Бернарду Силва.
Драган Стойкович, на фоне октябрьской победы над Азербайджаном, предпочел увидеть в стартовом составе Павловича в тройке центральных защитников, а Гудель, Живкович и Тадич отправились в центральную линию.
Португалия: Патрисиу — Канселу, Фонте, Диаш, Нуну Мендеш — Санчеш, Данилу, Моутиньо — Б. Силва, Роналду, Жота.
Запасные: Са, Кошта, Семеду, Далот, А. Силва, Фернандеш, Карвалью, Леау, Гедеш, Невеш, Палинья, Фелиш.
Сербия: Райкович — Миленкович, Велькович, Павлович — Живкович, Лукич, Гудель, С. Милинкович-Савич, Костич — Тадич — Влахович.
Запасные: Дмитрович, В. Милинкович-Савич, Младенович, Терзич, Максимович, Радоньич, А. Митрович, Йович, С. Митрович, Спайич, Рачич, Груйич.
Матч Португалия — Сербия начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.