ЧМ-2022. Отбор

Подопечные т`Схипа ничьей закончили свои выступления в квалификации.

В 10-м туре квалификации к Чемпионату мира в Катаре Греция принимала на своем поле сборную Косово.

Обе команды уже вылетели из турнира, поэтому игра носила больше информативный характер для наставников команд.

Греция повела в счете благодаря точному удару Масураса в конце первого тайма. Поединок был довольно равным, поэтому гол Косово в исполнении Ррахмани можно считать справедливым итогом матча.

Греция — Косово 1:1

Голы: Масурас, 44 — Ррахмани, 76

Предупреждения: Мурики, Шала.