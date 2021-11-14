ЧМ-2022. Отбор
Подопечные т`Схипа ничьей закончили свои выступления в квалификации.
греция - косово, фото уефа
14 ноября 2021, 23:39
В 10-м туре квалификации к Чемпионату мира в Катаре Греция принимала на своем поле сборную Косово.
Обе команды уже вылетели из турнира, поэтому игра носила больше информативный характер для наставников команд.
Греция повела в счете благодаря точному удару Масураса в конце первого тайма. Поединок был довольно равным, поэтому гол Косово в исполнении Ррахмани можно считать справедливым итогом матча.
Греция — Косово 1:1
Голы: Масурас, 44 — Ррахмани, 76
Предупреждения: Мурики, Шала.