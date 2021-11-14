ЧМ-2022. Отбор

Наставник сборной Италии поделился мыслями от предстоящего матча квалификации.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мыслями от предстоящего матча с Северной Ирландией в рамках 10-го тура квалификации к ЧМ-2022.

Наставник считает, что команде не стоит бояться неудачного исхода, но настраивает футболистов лишь на победу.

"Мы не должны думать о плохом. Мы знаем, что впереди важный матч, мы выйдем на поле с целью победить, зная, что обыграть Северную Ирландию в гостях нелегко.

Если нам этого добиться не удастся, то у нас будет еще один шанс выйти на ЧМ – весной через стыковые матчи. Это не страшно. Но мы хотим добиться цели завтра, на этом и следует сосредоточиться", — цитирует Манчини Football Italia.

Поединок Северная Ирландия — Италия состоится в понедельник, 15 ноября в 21:45 по киевскому времени.

Ранее стало известно о первой кадровой потере Италии накануне встречи.