ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча.

Сборная Румынии в заключительном поединке отборочного раунда на чемпионат мира-2022 уже не имела шансов улучшить свое турнирное положение, однако при этом не отказалась одержать дежурную победу над абсолютным аутсайдером группы — Лихтенштейном.

Обзор матча:

Лихтенштейн — Румыния 0:2

Голы: Ман, 8, Банчу, 87

На 35-й минуте Николае Станчу (Румыния) не забил пенальти.

Лихтенштейн: Бухель — Вольфингер, Грюненфельдер, Фроммельт, Гоппель, Шпириг — Майер (Кауфманн, 71), Зеле (Бухель, 82), Хаслер — Н. Фрик (Каргесоглу, 63), Я. Фрик (Вольфингер, 71, Йылдиз, 82).

Румыния: Ницэ — Маня, Рус, Буркэ, Банку — Морутан (Чикалдау, 73), Неделку, Станчу (Максим, 63) — Ман (Хаджи, 74), Пушкаш (Алибек, 63), Иван (Сали, 82).

Предупреждения: Майер, Вольфингер, Фроммель.