ЧМ-2022. Отбор
Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча.
Лихтенштейн — Румыния, twitter.com/hai_romania
15 ноября 2021, 09:43
Сборная Румынии в заключительном поединке отборочного раунда на чемпионат мира-2022 уже не имела шансов улучшить свое турнирное положение, однако при этом не отказалась одержать дежурную победу над абсолютным аутсайдером группы — Лихтенштейном.
Обзор матча:
Лихтенштейн — Румыния 0:2
Голы: Ман, 8, Банчу, 87
На 35-й минуте Николае Станчу (Румыния) не забил пенальти.
Лихтенштейн: Бухель — Вольфингер, Грюненфельдер, Фроммельт, Гоппель, Шпириг — Майер (Кауфманн, 71), Зеле (Бухель, 82), Хаслер — Н. Фрик (Каргесоглу, 63), Я. Фрик (Вольфингер, 71, Йылдиз, 82).
Румыния: Ницэ — Маня, Рус, Буркэ, Банку — Морутан (Чикалдау, 73), Неделку, Станчу (Максим, 63) — Ман (Хаджи, 74), Пушкаш (Алибек, 63), Иван (Сали, 82).
Предупреждения: Майер, Вольфингер, Фроммель.