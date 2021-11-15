ЧМ-2022. Отбор

Полузащитник сборной Испании прокомментировал исход матча против Швеции.

Сборная Испании в заключительном туре отборочного раунда чемпионата мира-2022 сумела на своем поле дожать национальную команду Швеции (1:0), благодаря чему следующей зимой станет одним из участников мундиаля в Катаре.

Испания — Швеция 1:0 Видео гола и обзор матча

По завершении поединка, полузащитник "Фурии роха" Серхио Бускетс, сравнявшийся с легендарным Хави по количеству проведенных поединков в составе своей национальной команды (133), поделился своими впечатлениями от игры его сборной в отчетный вечер.

"Игра сложилась для нас наилучшим образом. Никто и не говорил во время подготовки, что нам будет легко противостоять соперникам, которые так хорошо умеют закрываться в обороне и играть на быстрых контратаках.

Испания доминировала по ходу всего поединка, поэтому все в итоге закончилось для нас хорошо.

Очень рад за каждого болельщика нашей команды, чья поддержка позволила нам оказаться там, где мы находимся на данный момент. Мы очень много работаем над командным взаимодействием, однако иногда не получается достичь тех результатов, на которые рассчитываешь. Сегодня случилось иначе", — подытожил футболист.

Отметим, что испанцам теперь предстоит дождаться апреля 2022 года, когда и пройдет жеребьевка группового этапа чемпионата мира в Катаре, сразу после окончания раунда плей-офф.