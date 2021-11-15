ЧМ-2022. Отбор

Футболист поделился мыслями о матче против Финляндии.

Вратарь сборной Боснии и Герцеговины Ибрагим Шехич прокомментировал поражение от Финляндии, которое лишила шансов его команды на выход из группы.

"Наше состояние? Мы разочарованы и опустошены. Непросто подготовиться после поражения и сценария, которого никто не ожидал. Мы должны сыграть в хорошую игру, чтобы хоть как-то отплатить фанатам.

Мы не можем позволить себе испортить репутацию сборной. Игроки это знают, особенно молодые. Они также должны взять на себя ответственность и работать, чтобы стать новыми лидерами этой команды".

"Мы все виноваты в каждом поражении, и вместе мы празднуем победы. В тот день мы не хотели побеждать так сильно, как соперник, и это печально. Если мы не задумаемся, то не сможем никого победить.

Были игры, где мы играли хорошо, например против Франции, Украины и Казахстана. Почему-то мы лучше играли в гостях, как будто некоторые игроки не справлялись с давлением, когда мы играли дома", — сказал Шехич в интервью Nfsbih.ba.

Напомним, матч Босния и Герцеговина — Украина состоится во вторник, 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.