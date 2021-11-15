ЧМ-2022. Отбор
Специалист рассказал о предстоящей игре.
Ивайло Петев, УАФ
15 ноября 2021, 17:26
Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев прокомментировал предстоящую игру против сборной Украины в рамках отбора на ЧМ-2022.
"Завтра нас ожидает последний матч. Есть несколько важных вещей. Нам следует проявить характер и жажду к победе.
Я не могу сейчас назвать состав, однако, ввиду турнирного положения, думаю, сыграют те футболисты, которые не получали практики в течение турнира.
Именно после игры с Украиной мы разберем свои ошибки и решим, что делать дальше. Главное — сыграть с желанием и характером, которого нам не хватило в поединке с Финляндией", — сказал Петев.
Напомним, матч Босния и Герцеговина — Украина состоится во вторник, 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.