ЧМ-2022. Отбор

Специалист рассказал о предстоящей игре.

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев прокомментировал предстоящую игру против сборной Украины в рамках отбора на ЧМ-2022.

"Завтра нас ожидает последний матч. Есть несколько важных вещей. Нам следует проявить характер и жажду к победе.

Я не могу сейчас назвать состав, однако, ввиду турнирного положения, думаю, сыграют те футболисты, которые не получали практики в течение турнира.

Именно после игры с Украиной мы разберем свои ошибки и решим, что делать дальше. Главное — сыграть с желанием и характером, которого нам не хватило в поединке с Финляндией", — сказал Петев.