ЧМ-2022. Отбор

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, анонсируют матч между сборными Боснии и Герцеговины и Украины.

Сборная Украины в выездном матче против Боснии и Герцеговины попытается добыть право побороться за путевку на чемпионат мира в Катаре.

Босния и Герцеговина – Украина

Вторник, 16 ноября, 21:45. Билино поле, Зеница, Босния и Герцеговина. Матео Лаос (Испания) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканалах: Украина и Футбол 1.

Решающий матч всего отборочного цикла украинская сборная проведет на выезде против сборной Боснии и Герцеговины. Боснийцы во главе с Джеко около месяца назад добыли ничейный результат во Львове, который их сильно порадовал. Ведь впереди нашего соперника ждали две ключевые встречи на своем поле против прямых конкурентов – Финляндии и Украины. Шансы боснийцев занять второе место в группе выглядели весьма неплохо. Правда, Босния и Герцеговина опростоволосилась еще до последнего тура группового этапа, неожиданно проиграв финнам.

Теперь боснийцы не имеют даже теоретических шансов занять второе место в группе, а только лишь третье, которое ничего кроме морального удовлетворения им уже не принесет.

С одой стороны, мы понимаем, что наш оппонент будет деморализован. Плюс не сыграет лидер Эдин Джеко. Также мы не увидим Сеада Колашинаца, который неплохо выглядел в матче во Львове. Этот игрок травмировался в матче с Финляндией. Также добавляем сюда заявления главного тренера сборной Боснии и Герцеговины о том, что в заключительном матче игровое время получат молодые игроки и те, кто играл мало. Это в принципе логично, учитывая тот факт, что боснийцам надо смотреть в будущее и строить новую команду с прицелом уже на следующий отборочный цикл.

Но есть в этом всем и неприятная ложка дегтя – победа финнов позволяет им рассчитывать на свои силы. Если Пукки и компания сумеет не проиграть французам, то мы можем остаться у разбитого корыта, даже с победой. Для тех, кто не знает всех раскладов перед заключительным туром, настоятельно рекомендуем ознакомиться с тем, что нужно Украине для того, чтобы занять второе место.

Самый плохой вариант для нас – это если Финляндия сумеет обыграть немотивированную Францию, тогда от Украины уже ничего не будет зависеть. При других результатах финнов варианты есть.

Отмечаем еще один важный нюанс. Украинская сборная готовилась целенаправленно под матч против Боснии и Герцеговины и сыграла товарищескую игру в четверг. Наш соперник свой матч против финнов играл в субботу. Потому небезосновательно можно надеяться на более хорошую функциональную готовность наших футболистов. Еще оптимизма вселяет игра украинской сборной против Болгарии. Хотя нашим ребятам снова не удалось победить, моментов была уйма и только катастрофическое невезение не позволило подопечным Петракова праздновать победу в том матче.

Напоминаем вам, что в этом году команды, которые занимают вторые места в своих группах, будут играть не плей-офф за выход на мундиаль, а полуфинал и финал за право сыграть на чемпионате мира в Катаре. Если же вы не знаете об этих нововведениях, то настоятельно рекомендуем посмотреть видео Василия Войтюка на нашем канале, который доступно все объяснил на конкретных примерах.

Напомним, мы снова можем голосовать за лучшего игрока сборной — Лева Матчу! Выбирай Лева Матчу прямо во время поединка нашей сборной. Лев Матчу – инициатива спонсора сборной "Львівське", где каждый болельщик может сделать свой выбор и отдать свой голос за лучшего игрока. "Мільйони українців – одна збiрна!"

Положение команд в рейтинге ФИФА

Босния и Герцеговина – 56

Украина – 26

Статистика команд за последние 10 матчей

История противостояний

Комментарии перед матчем

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков:

"Игра Боснии и Финляндии? Не буду комментировать, эта игра мне не нужна. Победа нам нужна, будем играть на нее".

Легче ли будет играть против соперника с комбинированным составом? Не знаю. Такой футбол, результат нужен. Будет нам труднее играть против молодых игроков, которые захотят показать, чтобы их пригласили куда-то. Будет очень трудная игра".

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов:

"Как страна, возможно, не сильно интересующая нас, но по сборной – много людей играет в топ-чемпионатах: Джеко, Пьянич, ряд других футболистов, просто я их фамилий особо не знаю. Это хорошая сборная. С Джеко пересекались, с Пьяничем – против Ювентуса играли. Хорошие футболисты, но команда у нас сильнее.

Беспроигрышная серия в отборах на Евро и чемпионат мира? Это палка о двух концах – не проигрываем и не сильно выигрываем, только одна победа над финнами. Надеюсь, после последнего тура останемся непобежденными и с двумя победами".

прогноз 0:3

Сергей Горбаченко, Football.ua