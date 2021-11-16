ЧМ-2022. Отбор
Лидер Селесао получил повреждение.
Неймар, getty images
16 ноября 2021, 01:06
Сборная Бразилии в рамках поединка отборочного этапа к чемпионат мира-2022 сыграет против сборной Аргентины.
Как сообщает Globo Esporte, лидер бразильской команды Неймар не поможет своей стране в данном противостоянии.
Источник утверждает, что у Неймара возник дискомфорт, а потому тренерский штаб решил не рисковать здоровьем игрока.
К тому же, сборная Бразилии уже гарантировала себе выход в финальную часть Мундиаля, обыграв сборную Колумбии.