ЧМ-2022. Отбор

Лидер Селесао получил повреждение.

Сборная Бразилии в рамках поединка отборочного этапа к чемпионат мира-2022 сыграет против сборной Аргентины.

Как сообщает Globo Esporte, лидер бразильской команды Неймар не поможет своей стране в данном противостоянии.

Источник утверждает, что у Неймара возник дискомфорт, а потому тренерский штаб решил не рисковать здоровьем игрока.

К тому же, сборная Бразилии уже гарантировала себе выход в финальную часть Мундиаля, обыграв сборную Колумбии.