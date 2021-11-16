ЧМ-2022. Отбор

Английский специалист поделился мнением об успехе команды.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу над Сан-Марино со счетом 10:0, которая позволила команде гарантировать попадание в финальную часть ЧМ-2022.

"Путевка на чемпионат мира была добыта в выездных матчах в Будапеште, Варшаве и Албании. Надо поздравить всех игроков и персонал сборной с хорошим годом. Я очень доволен настроем игроков. Даже в таком матче, как сегодня, они играли со всей серьезностью и показали себя настоящими профессионалами.

Сейчас хорошее время для размышлений. Мы провели 19 матчей в этом сезоне – много для уровня сборных. Это хорошая возможность для нас взглянуть на последние несколько месяцев, на некоторых молодых игроков и на то, что мы можем им дать, какой опыт им может понадобиться в следующие шесть или семь месяцев до чемпионата мира", – приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча Сан-Марино – Англия.