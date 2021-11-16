ЧМ-2022. Отбор

Форвард поделился мнением о результате поединка.

Нападающий сборной Италии Доменико Берарди прокомментировал ничью с Северной Ирландией (0:0) и неудачу в завоевании прямой путевки на ЧМ-2022

"Мы знали, что здесь нас ждет непростой матч. Мы отдали все силы. Жаль, что не смогли напрямую пробиться на чемпионат мира. Мы должны были сделать это в предыдущих матчах.

Дух Евро-2020 все еще с нами. Это тяжелый момент. Но таков футбол. Порой тебе везет, порой везет меньше. Теперь нужно думать о "стыках" и сделать все возможное для выхода на чемпионат мира", – приводит слова Берарди официальный сайт УЕФА.

Ранее главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что сохраняет оптимизм перед стыковыми матчами.