ЧМ-2022. Отбор

Специалист продолжит готовить команду к матчам плей-офф.

Сборная Португалии сенсационно в заключительной игре отбора на чемпионат мира-2022 уступила Сербии и упустила первое место в своей группе, попав в плей-офф раунд.

Несмотря на неудачу Роналду и компании, главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш продолжит работать на своем посту.

Федерация футбола Португалии выразила доверие 67-летнему наставнику и заверила, что он будет руководить командой во время стыковых матчей.

Отметим, что у руля Португалии Сантуш стоит с 2014 года. С тех пор он стал чемпионом Европы в 2016 году.

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