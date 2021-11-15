ЧМ-2022. Отбор

Наставник португальской команды поделился своими мыслями после игры с Сербией.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал поражение в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против Сербии (1:2), которое отправило его команду в стыковые матчи.

"Мы хорошо начали, забили гол, но затем у нас было слишком много потерь мяча, мы часто теряли позиции. Наши вингеры не справились, не нужно было опускаться так низко, нужно было играть выше. У нас всегда было много трудностей; игроки пытались все исправить, но когда у нас был мяч, мы действовали не лучшим образом. Каждый раз, когда мы атаковали, мы всегда создавали проблемы для соперника — но в большинстве случаев мы теряли мяч.

Наша ДНК — контролировать мяч, чтобы играть. Мы играли со страхом и тревогой. Ответственность лежит на мне. Мы знаем, что сделали не все что было нужно, но мы попадем в Катар", — приводит слова Сантуша пресс-служба УЕФА.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор поединка Португалия — Сербия.