ЧМ-2022. Отбор

Форвард сербской команды поделился своими мыслями после игры с Португалией.

Нападающий сборной Сербии Александар Митрович прокомментировал победу над Португалией (2:1) в матче отборочного цикла ЧМ-2022.

"Это была потрясающая игра и полностью заслуженная победа. Сегодня мы были лучшей командой во всех аспектах игры. Они забили из-за нашей ошибки, но в целом у нас было три или четыре шанса, так что я думаю, что мы заслужили победу и заслужили право оказаться в Катаре.

Мой гол? Это был хороший навес Тадича. Мы очень хорошо знаем друг друга. Он знает, куда я иду, я знаю, куда он отправит мяч. Это было здорово для нас. Я хорошо отреагировал, попытался попасть в створ, мяч отскочил слишком быстро и влетел в сетку", — приводит слова Митровича пресс-служба УЕФА.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду не нанес ни одного удара в створ ворот впервые за отбор на чемпионат мира-2022.