ЧМ-2022. Отбор

Стали известны составы команд на матч отбора на чемпионат мира-2022.

Сборная Финляндии в рамках поединка отборочного этапа чемпионата мира-2022 примет на своем поле Францию.

Несмотря на то, что французы гарантировали себе проход на финальную часть турнира, Дидье Дешам выставил боевой состав.

Отметим, что сборная Украины точно не попадет в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022, если финны обыграют французов.

Финляндия: Градецки — Уронен, Иванов, Вайсанен, Ошонесси, Хамалайнен — Ниссила, Шуллер, Камара — Пукки, Лод

Запасные: Похьянпало, Нисканен, Товио, Эрикссон, Йоронен, Тейлор, Форсс, Йенсен, Арайюри, Валакари, Гранлунд, Тено

Франция: Льорис — Кунде, Упамекано, Зума — Дюбуа, Тчуамени, Рабио, Динь — Гризманн — Диаби, Мбаппе

Запасные: Бензема, Костил, Ареола, Ленгле, Канте, Т. Эрнандес, Верету, Л. Эрнандес, Павар, Коман, Гендузи, Бен-Йеддер

Напомним, что матч начнется в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.