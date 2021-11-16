ЧМ-2022. Отбор

Команда Дидье Дешама упростила задачу Украине, обыграв Финляндию.

Сборной Финляндии нужно было побеждать уже немотивированных французов, чтобы без оглядки на матч Украины с Боснией и Герцеговиной выходит в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Однако уже после финального свистка не покидает ощущение, что ресурса для победы у Финляндии попросту не было. Об этом свидетельствуют количество моментов у ворот Уго Льориса, а их было минимальное количество. Вспоминаются дальние удары или опасность после стандартов. Но давайте по порядку.

На 5-й минуте Мусса Диаби обязан был открывать счет в матче, но с нескольких метров француз пробил прямо в голкипера. Франция достаточно в неспешном темпе атаковала и не очень часто создавала моменты у чужих ворот. В первом тайме чего-то вспомнить и вовсе не было.

На старте второго тайма Дидье Дешам бросил в бой Карима Бензема, у которого уже через несколько минут после выхода на замену был момент . Нападающий пробил с острого угла, но не попал в створ ворот. На 67-й минуте Бензема таки открыл счет в нашем матче. Карим обыгрался "в стенку" с Мбаппе, который пяткой скинул ему под удар и мощно пробил, мяч после рикошета залетел в ворота — 1:0.

Спустя 10 минут Килиан Мбаппе похоронил шансы сборной Финляндии. Десятый номер протянул мяч флангом с центра поля, сместился под правую ногу и уложил мяч в дальний угол обводным ударом — 2:0.

Финляндия попыталась что-то создать у чужих ворот, но все это было не серьезно. Как итог, Франция победила в заключительном матче отбора и помогла сборной Украине в борьбе за второе место.

Финляндия — Франция 0:2

Голы: Бензема, 67, Мбаппе, 76.

Финляндия: Градецки — Уронен (Тейлор, 72), Иванов, Вайсанен, О`Шонесси (Похьянпало, 81), Хамалайнен — Ниссила (Валакари, 81), Шуллер (Форсс, 61), Камара — Пукки, Лод

Франция: Льорис — Кунде (Коман, 56), Упамекано, Зума — Дюбуа (Павар, 46), Тчуамени, Рабио (Верету, 86), Динь — Гризманн (Гендузи, 67) — Диаби (Бензема, 56), Мбаппе.

Предупреждения: Шуллер.