ЧМ-2022. Отбор
Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка отбора на ЧМ-2022.
Финляндия — Франция, twitter.com/equipedefrance
17 ноября 2021, 01:27
На радость всех украинских болельщиков уже немотивированная сборная Франции в гостях одержала победу над Финляндией, которая в последнем туре отбора на ЧМ-2022 была единственным конкурентом Украины в борьбе за попадания в стыковые турниры.
Учитывая то, что в параллельном матче подопечные Александра Петракова обыграли Боснию и Герцеговину, поражение от французов сместило финскую команду на третье место в группе, тем самым поставив крест на амбициях продолжить борьбу за выход в финальную стадию предстоящего мундиаля.
Помогли Украине уверенно попасть в стыковые матчи ЧМ-2022 Килиан Мбаппе и Карим Бензема, ставшие авторами двух безответных мячей Франции в ворота Финляндии.
Обзор матча:
Финляндия — Франция 0:2
Голы: Бензема, 67, Мбаппе, 76.
Финляндия: Градецки — Уронен (Тейлор, 72), Иванов, Вайсанен, О`Шонесси (Похьянпало, 81), Хамалайнен — Ниссила (Валакари, 81), Шуллер (Форсс, 61), Камара — Пукки, Лод
Франция: Льорис — Кунде (Коман, 56), Упамекано, Зума — Дюбуа (Павар, 46), Тчуамени, Рабио (Верету, 86), Динь — Гризманн (Гендузи, 67) — Диаби (Бензема, 56), Мбаппе.
Предупреждения: Шуллер.