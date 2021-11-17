ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка отбора на ЧМ-2022.

На радость всех украинских болельщиков уже немотивированная сборная Франции в гостях одержала победу над Финляндией, которая в последнем туре отбора на ЧМ-2022 была единственным конкурентом Украины в борьбе за попадания в стыковые турниры.

Учитывая то, что в параллельном матче подопечные Александра Петракова обыграли Боснию и Герцеговину, поражение от французов сместило финскую команду на третье место в группе, тем самым поставив крест на амбициях продолжить борьбу за выход в финальную стадию предстоящего мундиаля.

Помогли Украине уверенно попасть в стыковые матчи ЧМ-2022 Килиан Мбаппе и Карим Бензема, ставшие авторами двух безответных мячей Франции в ворота Финляндии.

Обзор матча:

Финляндия — Франция 0:2

Голы: Бензема, 67, Мбаппе, 76.

Финляндия: Градецки — Уронен (Тейлор, 72), Иванов, Вайсанен, О`Шонесси (Похьянпало, 81), Хамалайнен — Ниссила (Валакари, 81), Шуллер (Форсс, 61), Камара — Пукки, Лод

Франция: Льорис — Кунде (Коман, 56), Упамекано, Зума — Дюбуа (Павар, 46), Тчуамени, Рабио (Верету, 86), Динь — Гризманн (Гендузи, 67) — Диаби (Бензема, 56), Мбаппе.

Предупреждения: Шуллер.