ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча.

В заключительном туре квалификации на чемпионат мира-2022 сборная Турции старалась подловить осечку лидеров секстета G, которые в этот день играли между собой, в поединке против лишившейся любых шансов на выход из группы Черногории.

Подопечные Стефана Кунтца пропустили быстрый мяч, однако уже к середине второго тайма сумели восстановить равновесие на табло, а уже к исходу полного часа игрового времени забили, как оказалось, решающий мяч. В параллельном поединке оступилась Норвегия, поэтому именно Турция в итоге отправилась в плей-офф отборочного раунда от данной группы.

Обзор матча:

Черногория — Турция 1:2

Голы: Бечирай, 4 — Актюроглу, 22, Кекчу, 60

Черногория: Шаркич — Вешович, Савич (Шимич, 57), Вуячич, Радунович — Йовович (Божович, 66), Янкович (Раичкович, 74), Хакшабанович (Вукотич, 57), Томашевич — Бечирай (Вуйнович, 66), Осмаич.

Турция: Чакыр — Челик (Айхан, 90+1), Сеюнджю, Демирал, Эркин — Омюр (Кутлу, 79), Ездемир (Кекчу, 46), Актюркоглу (Йылмаз, 79) — Дервишоглу (Караман, 69), Чалханоглу — Йылмаз.

Предупреждения: Осмаич, Вукотич.