ЧМ-2022. Отбор

Защитник Боснии и Герцеговины прокомментировал поражение его команды от Украины.

Заключительный матч отборочного раунда чемпионата мира-2022 для сборной Боснии и Герцеговины проходил в условиях противостояния сборной Украины на своем поле, однако в контексте отсутствия шансов попасть в плей-офф хозяева не сумели удержать даже ничейный результат (0:2).

Босния и Герцеговина — Украина 0:2 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, нападающий команды Ивайло Петева Эрмедин Демирович сделал оценку выступлений своей сборной в этой игре.

"Сегодня вечером мы сделали все, что было в наших силах. Возможно, мы и не заслуживали такого итогового результата, но в футболе случаются разные истории.

Даже за мельчайшие ошибки соперник может тебя наказать, поэтому остается только двигаться дальше.

Признаюсь, такой поддержки от болельщиков я не ожидал. После провальной игры против Финляндии, я благодарен каждому, кто нашел возможность прийти и поддержать нас. Мы увидели, что за нами стоят фанаты, и теперь будем бороться в следующих квалификациях с куда большим усердием.

Знаю, что можем и должны добиться куда больших успехов", — заявил футболист.

Сборная Боснии и Герцеговины завершила отборочный раунд на четвертой позиции в квартете D, набрав семь очков.