ЧМ-2022. Отбор

Густаво Альфаро высказал недовольство в адрес судейства после игры с Бразилией.

Главный тренер сборной Эквадора Густаво Альфаро раскритиковал судейство после матча отборочного этапа ЧМ-2022 против Бразилии (1:1).

Напомним, по ходу встречи арбитр отменил два пенальти в ворота сборной Бразилии и дважды отменил красную карточку вратарю Алиссону Бекеру.

"Правда в том, что мы явно шокированы развитием матча и странностями, которые произошли в этой игре. Это был слишком странный матч, слишком тяжелый. Я думаю, что, к сожалению, ВАР убивает суть футбола. Это не только санкция, которая может изменить последствия — из-за не теряется время и все это психологически влияет на футболистов.

Я искренне хочу подчеркнуть отношение игроков к делу. Я горжусь этими футболистами. Мы чувствуем, что у нас отняли шансы на историческую победу для страны. Несмотря на все эти невзгоды, мы никогда не теряли надежды, и это то, что поддерживает нас.

Единственное, чего я хочу — это справедливость, чтобы все решалось на поле. Эквадор играл за шанс попасть на чемпионат мира. Мы чувствуем, что будем продолжать бороться, как бы ни было тяжело, сколько бы нам ни пришлось сражаться, с кем бы нам ни пришлось драться.

Мы хотели подарить стране победу над Бразилией, но остались со смешанными чувствами", — приводит слова Альфаро Metroecuador.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Эквадор — Бразилия.