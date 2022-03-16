ЧМ-2022. Отбор
Воротар перенесе операцію на коліні.
Данні Ворд, Getty Images
16 марта 2022, 14:05
Голкіпер Лестера Данні Ворд не допоможе збірній Вельсу в матчі проти Австрії в плей-оф відбору до ЧС-2022, повідомляє Sky Sports.
Ворд отримав травму коліна і має перенести операцію. Голкіпер пропустить кілька тижнів, але має відновитися до закінчення сезону.
Цього сезону 28-річний гравець провів 4 поєдинки у складі Лестера, пропустивши 7 голів.
Матч Вельс – Австрія відбудеться в Кардіффі 24 березня.
Раніше повідомлялося, що ФІФА перенесла матч між збірними України і Шотландії на червень.