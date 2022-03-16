ЧМ-2022. Отбор

Воротар перенесе операцію на коліні.

Голкіпер Лестера Данні Ворд не допоможе збірній Вельсу в матчі проти Австрії в плей-оф відбору до ЧС-2022, повідомляє Sky Sports.

Ворд отримав травму коліна і має перенести операцію. Голкіпер пропустить кілька тижнів, але має відновитися до закінчення сезону.

Цього сезону 28-річний гравець провів 4 поєдинки у складі Лестера, пропустивши 7 голів.

Матч Вельс – Австрія відбудеться в Кардіффі 24 березня.

Раніше повідомлялося, що ФІФА перенесла матч між збірними України і Шотландії на червень.