ЧМ-2022. Отбор

Хавбек збірної Італії висловився щодо вильоту своєї команди з ЧС-2022.

Півзахісник ПСЖ та збірної Італії висловився щодо вильоту своєї націиональної команди з Чемпіонату світу-2022 у стиковому матчі проти Північної Македонії (0:1).

Футболіт, так само як і тренер, вважає що його команді не пощастило.

"Наша команда цілком могла поборотись за перемогу на Чемпіонаті світу. Те, що трапилось — катастрофа, ми з переможців спустились на рівень конюшень.

Я пишаюсь нашими гравцями та тими зусиллями, що ми всі приклали для того, щоб здобути результат. Я вважаю, що нам дещо не пощастило, однак ми самі повинні творити удачу.

Це футбол, треба забивати. Шкода, що наших зусиль оказалось недостатньо", — наводить слова Верратті Football Italia.

Відзначимо, що на нашому сайті доступно відео голу та огляд матчу Італія — Північна Македонія.