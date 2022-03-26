ЧМ-2022. Отбор

Нападник збірної Аргентини анонсує зміни у власній міжнародній кар’єрі.

Збірна Аргентини напередодні здобула впевнену домашню перемогу над Венесуелою в матчі 17-го туру кваліфікаційного раунду чемпіонату світу-2022 в зоні Південної Америки з рахунком 3:0.

Останній м’яч у цій грі опинився на рахунку нападника французького Парі Сен-Жермен Ліонеля Мессі, який уже після завершення гри вирішив трохи посунути вбік завісу перед власним майбутнім у міжнародній кар’єрі.

"Після чемпіонату світу-2022 потрібно буде багато чого переосмислити.

Зараз у Аргентині є прекрасна національна команда з точки зору підбору виконавців, тому я щасливий бути серед них. Навіть не беручи до уваги перемогу на Копа Америка.

Уболівальникам, як мені здається, теж подобається футбол, у який ми граємо. Вони люблять нас, ми любимо їх — нарешті в цьому питанні в нашій країни з’явилася повне порозуміння. Зрештою, перемога на Копі зробила свій вагомий внесок у це.

Ми більше не зіграємо вдома цього року, тому було важливо перемогти саме таким, упевненим, чином.

Наразі у нас є лише одна мета — гарно виступити на чемпіонаті світу в Катарі. Проте після нього доведеться відкривати нову сторінку", — заявив нападник.

Нагадаємо, що після гри проти Венесуели про своє можливе завершення виступів у національній команді сповістив Анхель Ді Марія.