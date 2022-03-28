ЧМ-2022. Отбор

Керманич Канади доклався до розвитку футболу в країні.

Напередодні збірна Канади заздалегідь здобула путівку до фінальної частини чемпіонату світу-2022, обігравши Ямайку (4:0) в гостьовому поєдинку 13-го туру відбіркового турніру серед команд Північної та Центральної Америки.

Для чоловічої команди "червоних" цей вихід на міжнародний турнір став першим за 36 років, однак їхній головний тренер Джон Гердман уже мав до цього подібний досвід, щоправда — із жіночою команди Канади.

46-річний англійський спеціаліст до сезону-2016/17 працював у жіночому футболі, здобувши в підсумку путівку із жіночою збірною Канади на чемпіонат світу-2015, після чого в 2018 році мав піврічний досвід роботи з юнацькою чоловічою командою країни віком до 23 років.

За підсумком удалого досвіду, Гердману запропонували посаду головного тренера основної чоловічої команди, із якою він наразі здобув по 2,28 очок за гру у середньому впродовж 40 ігор.

Варто зауважити, що Джон став першим у історії тренером, якому вдавалося вивести до фінальної частини мундіалю чоловічу та жіночу національні команди однієї країни.