ЧМ-2022. Отбор

Італійський фахівець відмовив у коментарі представникам країни-агресора.

75-річний італійський екс-тренер Фабіо Капелло вже чотири роки як завершив професійну діяльність, а його останнім клубом став китайський Цзянсу.

Однак, попередній досвід роботи зі збірною країни-агресора впродовж трьох років (2012 – 2015) наздогнав його в сьогоденні, коли місцеві пропагандисти з каналу Матч ТВ намагалися взяти в нього коментар стосовно результатів жеребкування групового етапу чемпіонату світу-2022, про які стало відомо напередодні.

На тлі чергового витку агресії проти України, заслужений майстер тренерського цеху зволів не мати жодних контактів із представниками держави-окупанта.

"Я не спілкуюся з російськими журналістами", — навідріз відповів на запит Капелло.

Нагадаємо, що раніше представники цього ж каналу, який підпорядкований безпосередньо місцевій владі, дозволили собі ганебні висловлювання на адресу одного з майбутніх учасників мундіалю.