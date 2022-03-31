ЧМ-2022. Отбор
Працівник одного з телеканалів відзначився ганебним висловлюванням.
Роберт Левандовські, Getty Images
31 марта 2022, 10:38
Збірна Польщі кількома днями раніше зуміла на власному полі переграти представників Швеції (2:0) в матчі фінального раунду плей-офф відбору до чемпіонату світу-2022, завдяки чому залишила за собою одну з путівок на найбільший міжнародний турнір.
Із цим надзвичайним досягненням "біло-червоних" на офіційному рівні вже встигла привітати Українська асоціація футболу, проте знайшлися й незадоволені цим досягненням поляків.
Їх суперники за півфінальним раундом, яких було відсторонено від участі у міжнародних змаганнях будь-якого рівня через агресію проти України, виявилися ображеними потраплянням Польщі на мундіаль у Катарі, а один із працівників пропагандистських телеканалів, ведучий Матч ТВ Антон Анісімов, ще й дозволив собі у прямому етері образливі висловлювання на адресу "білих орлів".
"Хочу сказати від себе конкретно, а не від каналу. Збірної Польщі я бажаю найбільшого провалу на чемпіонаті світу, Левандовські у тому числі.
Хлопці, щасти вам, ви — мерзенні тварюки", — пролунало під час післяматчевого шоу.
Зауважимо, що телеканал Матч ТВ є частиною холдингу Газпром-Медіа, що є цілком підконтрольним керівництву країни-агресора.