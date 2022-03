Збірна Польщі кількома днями раніше зуміла на власному полі переграти представників Швеції (2:0) в матчі фінального раунду плей-офф відбору до чемпіонату світу-2022, завдяки чому залишила за собою одну з путівок на найбільший міжнародний турнір.

Із цим надзвичайним досягненням "біло-червоних" на офіційному рівні вже встигла привітати Українська асоціація футболу, проте знайшлися й незадоволені цим досягненням поляків.

Їх суперники за півфінальним раундом, яких було відсторонено від участі у міжнародних змаганнях будь-якого рівня через агресію проти України, виявилися ображеними потраплянням Польщі на мундіаль у Катарі, а один із працівників пропагандистських телеканалів, ведучий Матч ТВ Антон Анісімов, ще й дозволив собі у прямому етері образливі висловлювання на адресу "білих орлів".

"Хочу сказати від себе конкретно, а не від каналу. Збірної Польщі я бажаю найбільшого провалу на чемпіонаті світу, Левандовські у тому числі.

Хлопці, щасти вам, ви — мерзенні тварюки", — пролунало під час післяматчевого шоу.

Anton Anisimov, host of Russia's official 2022 World Cup broadcaster:



"I want to say this specifically from myself, not on behalf of the channel. I wish the Polish national team the biggest fail at the World Cup, including Lewandowski. You are abominable critters."



It's on. pic.twitter.com/SUTZUTojkl