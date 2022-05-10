ЧМ-2022. Отбор

Наставник збірної України розповів про моральний стан та підготовку футболістів.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков провів передматчову прес-конференцію напередодні товариського матчу проти Боруссії М.

Окрім того, фахівець розповів про взаємозв'язок із українцями, що грають в європейських клубах.

"Не буду говорити свою оцінку формі футболистів, але меня подобається , що ніхто не скиглить. Оцінювальна форма тут недоречна. Все йде нормально.

Коли ми приїхали нас дуже добре зустріли, я це бачив. В Німеччині нам всі бажають добра. Не міг собі цього представити, що я буду в Німеччині, а брати нас будуть вбивати.

Вчора розмовляли із Ярмоленком. Все добре, поспілкувались, посміялись. Андрій буде їхати із Миколенко, а Зінченко вже окремо. Ми кожен день спілкуємось із легіонерами, все добре. 12 травня ми вишлемо офіціальні виклики нашим футболістам.

Футболісти з чемпіонату Угорщини викликані не будуть, це не секрет. Наразі ми маємо 17 польових гравців і грати будуть всі, хто може. Ніяких обмежень в плані замін ми не маємо. Кривцов, Циганков та Гуцуляк завтра точно грати не будуть. Лунін? Нехай це буде інтрига.

Сподіваюсь, що 14 червня ми знімемо напругу в команді. Ми же не можемо знімати напругу так, як це роблять звичайні люди, не спортсмени", — розповів Петраков.

Нагадаємо, 11 травня, команда Олександра Петракова проведе товариський матч із Боруссією з Менхенгладбаху. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.