ЧМ-2022. Отбор

Стали відомі стартові склади команд для товариського матчу, у якому зіграють Емполі та Україна.

Збірна України проведе свій другий товариський матч у 2022 році в гостях у італійського Емполі.

Олександр Петрков вирішив використати з перших хвилин Олександра Караваєва на правому фланзі оборони, тоді як Микола Матвієнко зіграє ліворуч, а Денис Попов відправиться до центру захисту. Олександр Піхальонок складе пару опорників разом із Тарасом Степаненком, а Віктор Циганков вийде на правому фланзі атакувального півзахисту. Очолить напад України Роман Яремчук.

Україна: Пятов — Караваєв, Забарний, Попов, Матвієнко — Піхальонок, Степаненко — Циганков, Шапаренко, Мудрик — Яремчук.

Запасні: Бущан, Бондар, Сирота, Сидорчук, Довбик, Бєсєдін, Буяльський, Конопля, Качараба, Гармаш, Зубков, Різник, Сікан.



Гра Емполі — Україна почнеться о 21:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.