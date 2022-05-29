ЧМ-2022. Отбор

Український захисник висловився про матч проти Шотландії у відборі ЧС-2022.

У півфіналі плей-офф відбору на майбутній чемпіонат світу в Катарі на національну збірну України очікує гостьове протистояння з Шотландією.

Крайній захисник збірної України Едуард Соболь поділився очікуваннями від майбутньої зустрічі з шотландцями.

"Нарешті всі зібралися, радий усіх бачити, хочу привітатися з усіма хлопцями. Дуже щасливий, що прибув до національної збірної. Ми добре відзначили чемпіонство Брюгге, святкування в команді відбулося після передостаннього туру, а насамкінець відзначали з фанатами.

Я готовий відразу включитися в справи збірної, адже клубні вже завершилися. Тож усі думки — про національну команду. Щодо збірної Шотландії, скажу, що це гарний суперник. Я очікую непростої гри, але здолати шотландців нам до снаги. Хлопці готувалися до поєдинку багато часу, тож ми в гарному настрої та хороших кондиціях.

Крім того, нас дуже мотивує боротьба наших воїнів за свободу й незалежність України. Хочеться принести радість людям цією й наступними перемогами. Тому будемо робити все, що від нас залежить, щоб подарувати приємні емоції людям в Україні", — цитує слова Соболя офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, матч 1/2 фіналу плей-офф відбору ЧС-2022 між збірними Шотландії та України відбудеться 1 червня у Глазго на стадіоні Хемпден Парк. Початок зустрічі — 21:45.