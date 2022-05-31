ЧМ-2022. Отбор

Хавбек збірної України прокоментував майбутній матч проти Шотландії.

Півзахісник збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко висловився напередодні півфінального матчу плей-офф проти Шотландії.

"Дуже хочу подякувати за підтримку всім шотландцям, що підтримують нас та весь український народ. Хлопці зі збірної теж нас підтримали — це дорого коштує, дійсно.

Настрій на матч бойовий — ми готові викластись не на 100, а на 200 відсотків. Та ще раз дякую всі Шотландії за цю шалену підтримку.

Війна? Ми всі разом мусимо подолати це зло, тому що сьогодні ця агресія проти України, а завтра буде проти когось іншого. Не можна залишати це просто так. Мій емоційний стан надзвичайно підвищений. Це те, про що думає вся Україна.

Не у багатьох українців буде можливість відвідати завтрашній матч, але ми відчуємо їхню підтримку. Можна багато говорити, але ми повинні зробити це на полі. Ми намагатимемося зробити українців щасливими", розповів Зінченко для УАФ.

Нагадаємо, матч 1/2 фіналу плей-офф відбору ЧС-2022 між збірними Шотландії та України відбудеться 1 червня у Глазго на стадіоні Хемпден Парк. Початок зустрічі — 21:45. Стежити за ключовими подіями цього протистояння ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.