ЧМ-2022. Отбор

Наставник України прокоментував перемогу над Шотландією.

У півфіналі плей-офф відбору на майбутній чемпіонат світу національна збірна України здолала Шотландію та пробилась до фінального поєдинку проти Вельсу.

Головний тренер "жовто-блакитних" Олександр Петраков прокоментував перебіг матчу та розповів про емоції по його завершенню.

"Емоцій нема , вони залишились на полі. Це все дуже багато значит для нас. Ця перемога. Треба подякувати моїм хлопцям, адже це вони грали. Всі наші вболівальники в казармах та окопах дякують їм , адже це все вони зробили. Це перемога моїх гравців. Ми сьогодні грали для наших воїнів. Це була наша установка — ми граємо заради простих людей. Заради тих, хто постраждав. Ми зробили маленький шажок — ще гра з Вельсом.

Ми зробимо все важливе від нас. Ми пишаємось , що ми українці та прославляємо країну в такий важкий час.

Хочу подякувати Шотландії, нас прийняли дуже добре. люди підходили, бажали успіху — я дуже вам всім дякую та бажаю ващій команді всього найліпшого.

Давайте потім розберемо гру Довбика, я задоволений грою хлопців в цілому. Я зараз вихолощений. Не буду зараз це розбирати, дійсно.



Завтра об 11:30 ми вилітаємо в Кардіфф, розділимось на дві групи тренувань. Ярмоленко? Легенда? Та він не старий , він ще молодий хлопець. йому ще грати й грати , все добре. а по грі не можу говорити — голова порожня просто.

Зінченко дуже патріотичний хлопец, щірий українець. Хтось не може стриматись в своїх емоціях. Не дай Боже , щоб на вашу землю прийшло таке горе. Вам нас не зрозуміти просто зараз. Наших жінок ці орги гвалтували. Це було щиро від душі просто", — розповів спеціаліст.

Відзначимо, що на Football.ua є відео голів та огляд матчу Шотландія — Україна.