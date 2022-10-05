ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Функціонер прокоментував рішення додати Україну у компанію до Португалії та Іспанії.

Президент Федерації футболу Португалії Фернанду Гомеш висловився про рішення додати у спільну заявку на проведення чемпіонату світу-2030 з Іспанією ще й Україну.

"Для всіх нас честь додати Україну до заявки. Після вторгнення РФ в Україну, Португалія та наша федерація були частиною програми прийому українських родин.

Ми відкриваємо двері футболу для тих, хто потребує цього прямо зараз найбільше. Для когось включення України в заявку може здатись неочікуваним, але, як на мене, це цілком правильне рішення.

Ми не можемо бути байдужими до ситуації в Україні. Україна не зникне з нашої пам'яті", — сказав Гомеш в інтерв'ю Marca.