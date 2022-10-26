ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Очільник дипломатичної служби закликав до зниження рівня напруги.

Не дивлячись на стрімке наближення початку чемпіонату світу-2022 в Катарі, до якого залишається менше місяця, рівень напруги та невдоволення дотриманням прав трудових мігрантів у східній країні й досі залиється доволі високим.

Зокрема, активно протестують англійські вболівальники, яких обурюють не тільки чисельні факти порушень умов утримання робітників, а й суттєві обмеження для фанатів, які завітають до Катару на матчі мундіалю.

Дійшло до того, що міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі запросив можливість висловитись перед представниками ЗМІ зі застереженнями для громадян власної країни, які поїдуть на міжнародний форум.

"Я не спілкувався з урядом Катару в якості прямої відповіді на прохання Пітера Тетчелла (затримала поліція Катару під час поодинокої акції протесту на підтримку ЛГБТ-активістів — ред.), але я розумію, що місцеві правоохоронні органи його допитали, а потім його підтримала консульська команда FCDO (Управління закордонних справ Співдружності — ред.).

Раніше я розмовляв з владою Катару про футбольних уболівальників-геїв, які збираються наживо дивитись чемпіонат світу, і про те, як вони ставитимуться до наших уболівальників та представників інших країн.

Вони хочуть переконатися, що футбольні вболівальники перебувають у безпеці, захищені та отримують задоволення, і вони розуміють, що це означає, що їм доведеться піти на певні компроміси щодо того, що Катар — ісламська країна з певним набором культурних норм, які дуже відрізняються від звичних нам.

Одна з речей, яку я хотів би сказати футбольним уболівальникам: "Дивіться, будь ласка, давайте поважати країну-господаря. Вони намагаються переконатись, що люди можуть бути собою та насолоджуватися футболом, і я думаю, що за допомогою гнучкості та компромісу з обох сторін цей турнір може стати безпечним, надійним і захоплюючим чемпіонатом світу.

Щодо мене, то, якщо я мушу поїхати до Катару, то я повинен поїхати, тому що це велика міжнародна подія. Там буде багато моїх міжнародних співрозмовників, а також буде ціла купа британців", — заявив британський чиновник.

Нагадаємо, що раніше нетривіальною акцією протесту щодо проведення в Катарі чемпіонату світу-2022 відзначилась збірна Данії.