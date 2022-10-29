ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Склад учасників Мундіалю можуть змінити.

Туніс може бути виключений з Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться наступного місяця в Катарі, якщо уряд країни втрутиться у футбольні справи, попередила ФІФА. Про це повідомляє BBC.

Федерації-члени ФІФА повинні бути вільні від правового та політичного втручання.

Попередження надійшло після неодноразових коментарів міністра молоді та спорту Тунісу Камеля Дегіша про можливість "розпуску федеральних бюро".

ФІФА вважає його заяву спробою втручання в роботу Федерації футболу країни (FTF) і попросила в останньої надати роз'яснення щодо спроб втручання у внутрішні справи та погроз розпустити офіс.

Організація, що базується в Цюріху, також нагадала FTF, що асоціації-члени "за законом зобов’язані вести свої справи незалежно та без впливу третіх сторін".

"Будь-яке недотримання цих зобов’язань може призвести до накладення санкцій згідно із законами ФІФА, включаючи призупинення діяльності відповідної асоціації", — йдеться в листі від Кенні Жан-Марі, директора асоціацій-членів ФІФА, генеральному секретарю ФІФА Ваджді Ауаді.

Можлива заборона ФІФА означатиме, що жоден туніський клуб або національна команда не зможе грати ні в континентальних, ні в міжнародних змаганнях.

Наступного місяця чемпіони Африки 2004 року зустрінуться з володарями Кубка світу Францією, Данією та Австралією в групі D у Катарі.

"Карфаген Іглз" жодного разу не проходили далі групового етапу в п'яти попередніх фіналах Чемпіонату світу, і розпочнуть свою кампанію проти датчан 22 листопада.

ФІФА надала FTF час не пізніше п'ятниці відповідь щодо своєї позиції після коментарів міністра.

Нагадаємо, що раніше іранські гравці закликали ФІФА виключити збірну з чемпіонату світу-2022.