Данія оголосила остаточний список на чемпіонат світу

Датський колектив зіграє у групі D проти Франції, Австралії та Тунісу.
Збірна Данії
09 листопада 2022, 09:36
Збірна Данії у офіційному Twitter оголосила остаточну заявку на мундіаль у дуже гарному відео.
Каспер Юльманд наразі назвав двадцять одного футболіста, а декілька інших виконавців будуть оголошені дещо пізніше.
Воротарі: Каспер Шмейхель (Ніцца), Олівер Крістенсен (Герта).
Захисники: Сімон Кьєр (Мілан), Йоакім Андерсен (Крістал Пелас), Йоакім Меле (Аталанта), Андреас Крістенсен (Барселона), Расмус Крістенсен (Лідс), Єнс Стрігер Ларсон (Трабзонспор), Віктор Нельссон (Галатасарай), Даніель Васс (Брондбю).
Півзахисники: Томас Ділейні (Севілья), Матіас Єнсен (Брентфорд), Крістіан Еріксен (Манчестер Юнайтед), П'єр-Еміль Хейб'єрг (Тоттенгем).
Нападники: Андреас Сков Ольсен (Брюгге), Єспер Ліндстрьом (Айнтрахт), Андреас Корнеліус (Копенгаген), Мартін Брайтвейт (Еспаньйол), Каспер Дольберг (Севілья), Міккель Дамсгор (Брентфорд), Йонас Вінд (Вольфсбург).
Нагадаємо, на ЧС-2022 у Катарі Данія зіграє у групі D, де її суперниками будуть Франція, Австралія та Туніс.