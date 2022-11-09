Данія оголосила остаточний список на чемпіонат світу

ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Датський колектив зіграє у групі D проти Франції, Австралії та Тунісу.

Збірна Данії у офіційному Twitter оголосила остаточну заявку на мундіаль у дуже гарному відео.

Каспер Юльманд наразі назвав двадцять одного футболіста, а декілька інших виконавців будуть оголошені дещо пізніше.

Воротарі: Каспер Шмейхель (Ніцца), Олівер Крістенсен (Герта).

Захисники: Сімон Кьєр (Мілан), Йоакім Андерсен (Крістал Пелас), Йоакім Меле (Аталанта), Андреас Крістенсен (Барселона), Расмус Крістенсен (Лідс), Єнс Стрігер Ларсон (Трабзонспор), Віктор Нельссон (Галатасарай), Даніель Васс (Брондбю).

Півзахисники: Томас Ділейні (Севілья), Матіас Єнсен (Брентфорд), Крістіан Еріксен (Манчестер Юнайтед), П'єр-Еміль Хейб'єрг (Тоттенгем).

Нападники: Андреас Сков Ольсен (Брюгге), Єспер Ліндстрьом (Айнтрахт), Андреас Корнеліус (Копенгаген), Мартін Брайтвейт (Еспаньйол), Каспер Дольберг (Севілья), Міккель Дамсгор (Брентфорд), Йонас Вінд (Вольфсбург).