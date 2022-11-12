ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Чутливе зізнання родича відомих футболістів.

Історія братів Ернандес та їхньої появи в збірній Франції є доволі цікавою, бо свого часу Тео, що наразі виступає в італійському Мілані, виявляв бажання зіграти за Іспанію, проте зрештою 7 жовтня 2021 року вони з Лукасом вперше з’явились в стартовому складі команди Дідьє Дешама разом на матч проти Бельгії.

Напередодні чемпіонату світу-2022 в Катарі ці двоє футболістів дізнались про виклик до розташування головної команди країни, а французька преса вирішила присвятити цьому спеціальне інтерв’ю з батьком родини Ернандес, Жаном-Франсуа, який у 2004 році залишив сім’ю.

"Ми відчували, що його дружина користується впізнаванністю Жана-Франсуа та хоче відрізати його від кола друзів. Потім ми також дізнались, що вона змушувала його платити за можливість побачитись із Тео та Лукасом.

Я колись розмовляв із ним про синів, і він тоді сказав: "Знаєш, чому я завжди дивлюсь матчі збірної Франції наодинці? Тому що постійно плачу, коли бачу своїх хлопців на полі".

Йому дійсно байдуже на гроші Тео чи Лукаса, і все, що він хоче, це — побачити їх знову", — заявили друзі родини Ернандес.

Цікаво, що вперше про долю батька Лукас Ернандес розповів ще під час підготовки до Євро-2020, зазначивши, що не розуміє його вчинку та не маючи на уяві, чи взагалі його родич ще живий.

Жан-Франсуа також мав футбольне минуле, виступаючи за мадридські Атлетіко та Райо Вальєкано, а також французькі Тулузу, Сошо та Марсель, проте жодних контактів його колишні партнери за командами не мали, зокрема нинішній головний тренер Парі Сен-Жермен Крістоф Гальтьє.

Як повідомили друзі родини Ернандес, батько залишив близьких через неналежну поведінку власної дружини, щодо якої красномовно говорить історія зведеної сестри Лукаса та Тео Лауріс: "Одного разу вона розрізала мою м’яку іграшку ножем і викинула її у смітник. Батько був зайнятий футболом і повертався додому пізно ввечері, тому ніяк не міг впливати на цей випадок".

Нагадаємо, що Франція на груповому етапі чемпіонату світу-2022 зіграє проти Данії, Тунісу та Австралії.