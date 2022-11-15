ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Тренерський штаб Джалала Кадері включив до заявки 26 футболістів.

Збірна Тунісу опублікувала заявку футболістів на майбутній чемпіонат світу 2022 року у Катарі. До списку увійшли всі дозволені 26 гравців.

Воротарі: Аймен Дамен (Сфаксьєн), Муез Ассен (Клуб Афрікен), Бешир Бен-Саїд (Монастир), Аймен Матлуті (Етуаль дю Сахель).

Захисники: Алі Абді (Кан), Мохамед Дрегер (Люцерн), Алі Маалуль (Аль-Ахлі Каїр), Уажді Кешріда (Атромітос), Надер Гандрі (Клуб Афрікен), Яссін Мер'я (Есперанс), Білель Іфа (Абха), Ділан Бронн (Салернітана), Монтасар Тальбі (Лор'ян).

Півзахисники: Ельє Схірі (Кельн), Гілан Шалалі (Есперанс), Аїсса Лаїдуні (Ференцварош), Мохамед Бен-Ромдан (Есперанс), Фержані Сассі (Аль-Духайль), Анібаль Межбрі (Бірмінгем).

Нападники: Юссеф Мсакні (Аль-Арабі), Сейфеддін Жазірі (Замалек), Наїм Сліті (Аль-Іттіфак), Ісам Жебалі (Оденсе), Яссін Хенісі (Аль-Кувейт), Аніс Сліман (Брондбю), Вахбі Хазрі (Монпельє).

Нагадаємо, на ЧС-2022 у Катарі збірна Тунісу зіграє проти Франції, Австралії та Данії.