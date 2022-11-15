Суперниками еквадорців на груповому етапі стануть Сенегал, Нідерланди та Катар.
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15 листопада 2022, 17:58
Тренерський штаб збірної Еквадору на чолі з Густаво Альфаро визначився зі списком футболістів, які вирушать до Катару на майбутній чемпіонат світу 2022 року.
Воротарі: Веллінгтон Рамірес (Індепендьєнте дель Валле), Александер Домінгес (ЛДУ Кіто), Ернан Галіндес (Аукас).
Захисники: П'єро Інкап'є (Баєр), Роберт Арболеда (Сан-Паулу), Первіс Еступіньян (Брайтон), Анхело Пресіадо (Генк), Вільям Пачо (Антверпен), Джексон Поросо (Труа), Фелікс Торрес (Сантос Лагуна), Хав'єр Арреага (Сіетл), Дієго Паласіос (Лос-Анджелес).
Півзахисники: Карлос Груесо (Аугсбург), Мойсес Кайседо (Брайтон), Хосе Сифуентес (Лос-Анджелес), Джегсон Мендес (Лос-Анджелес), Алан Франко (Атланта Юнайтед), Гонсало Плата (Спортинг), Анхель Мена (Леон), Джеремі Сармієнто (Брайтон), Айртон Пресьядо (Сантос Лагуна), Ромаріо Ібарра (Пачука).
Нападники: Еннер Валенсія (Фенербахче), Мікаель Естрада (Крус Асуль), Джоркаефф Реаско (Ньюеллс Олд Бойз), Кевін Родрігес (Імбабура).
Нагадаємо, на ЧС-2022 збірна Еквадору зіграє проти Сенегалу, Нідерландів та Катару.