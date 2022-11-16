ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Польський голкіпер поділився думками щодо свого майбутнього.

Голкіпер Польщі Войчєх Щенсни заявив, що нинішній мундіаль стане для нього останніім.

"На сьогоднішній день я не можу уявити, що в 2026 році я зможу грати у футбол з тим же запалом, який відчуваю сьогодні. А це означає, що я не буду грати у футбол.

Скоро розпочнеться кваліфікація до чемпіонату Європи. Я ще не настільки старий, щоб зараз думати про завершення кар'єри у збірній. Проте чотири роки – це великий термін. Багато речей у житті можуть змінитися. Я відчуваю себе так, наче граю на останньому чемпіонаті світу. Потім може виявитися, що прийму участь ще на двох. Я нічого не можу обіцяти, але саме таке відчуття було у мене, коли я виходив на матч проти Швеції. Однак я не можу уявити, що зіграю свій останній матч за національну збірну на цьому чемпіонаті світу – щоб було зрозуміло. Я хочу, щоб це був особливий турнір. Сподіваюся, матч у фіналі буде моїм останнім на мундіалях. Ну, можливо, поєдинок за третє місце".

Нагадаємо, що Польща зіграє на груповому етапі проти Аргентини, Мексики та Саудівської Аравії.