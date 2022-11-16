Очікуване рішення місцевої федерації футболу.
Байрон Кастільо, Getty Images
16 листопада 2022, 09:50
Здається, що жодна новина щодо чемпіонату світу-2022 в Катарі не уникала скандального відтінку, тому почути за пару місяців до офіційного старту турніру новину про те, що одну з країн-учасниць може бути виключено з міжнародної першості не виявилось несподіванкою.
У південноамериканській частині відбору до мундіалю мала місце історія з гравцем збірної Еквадору Байроном Давідом Кастільо Сегуру, який має колумбійське походження, проте виступав у складі іншої країни під час восьми матчів кваліфікаційного раунду.
Чилі та Перу до останнього намагались заперечити факт участі конкурентів на форумі в Катарі, проте ФІФА зрештою не знайшла підстав виключити Еквадор зі списку учасників через недоведені порушення під час натуралізації футболіста.
Проте наслідки резонансної події все ж таки не оминули самого 24-річного гравця, і зрештою він не потрапив до фінальної заявки своєї країни з 26 виконавців.
У місцевій федерації футболу таке рішення пояснили наступним чином: "Федерація футболу Еквадору бачить себе зобов'язаною не включати Байрона Кастільо до заявки на чемпіонат світу-2022 в Катарі через свавільне рішення TAS (Спортивний арбітражний суд у Лозанні – ред.) і через ризик знову зазнати несправедливих санкцій.
Процес, на який ми як інституція повинні були наважитися, не був легким ні для кого, а тим паче — для нашого гравця", — ідеться в офіційній заяві очільників футболу Еквадору.
Еквадор розпочне виступи на чемпіонаті світу-2022 в Катарі з матчу проти господарів турніру 20 листопада.