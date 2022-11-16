ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Француз поділився думками перед чемпіонатом світу.

Півзахисник збірної Франції та Ювентуса Адріан Рабьо розповів, що його команда буде вагомим кандидатом на мундіалі.

Це буде перша участь Рабьо у Чемпіонаті світу після того, як він пропустив турнір 2018 року.

В інтерв’ю La Gazzetta dello Sport Рабьо розповів про надії Франції на чемпіонат світу та про те, як він себе почуває, маючи можливість зіграти на своєму першому світовому форумі за "Ле Бле".

"Це мрія, яка не збулася чотири роки тому, але зараз я насолоджуюся нею в повній мірі. Я навіть згадую перші найяскравіші спогади з дитинства – зокрема, чемпіонат світу 2006 року з чудовим поверненням Зідана, вболіванням у кожному матчі, та програним по пенальті фіналом.

Немає нічого неможливого, як у житті, так і у футболі. Буде складно зараз виграти мундіаль, тому що це важко, коли ти не в фаворитах. Як чинних чемпіонів, кожен буде хотіти перемогти нас. Це великий колективний виклик, але ми хочемо написати історію. У будь-якому випадку це унікальний досвід для будь-якого гравця".

У групі Франція зіграє проти знайомих суперників з Австралії, Данії та Тунісу.