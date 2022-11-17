ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Знов погані новини для аргентинців.

Збірна Аргентини продовжує готуватись до фінальної частини чемпіонату світу в Катарі, але має певні кадрові проблеми.

Як повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Аргентини, пошкодження отримав Хоакін Корреа. Через це він пропустить турнір.

Тренерському штабу збірної Аргентини потрібно вирішити, хто замінить нападника Інтера.

Зазначимо, що аргентинці зіграють в одному квартеті з Мексикою, Польщею та Саудівською Аравією.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Анхель Корреа замінить Ніко Гонсалеса в складі збірної Аргентини на ЧС-2022.